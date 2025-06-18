لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية على إيران

قررت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، تمديد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط لفترة أطول، في ظل الحرب الإسرائيلية على إيران.

وأعلنت الشركة من مقرها في فرانكفورت، اليوم الأربعاء، أنها ستواصل تعليق رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 30 يونيو الجاري، في حين أنها ستواصل تعليق رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمان وإلى مدينة أربيل العراقية حتى 11 يوليو المقبل، علمًا بأن لوفتهانزا كانت تعتزم بالأساس تعليق هذه الرحلات حتى 20 يونيو الجاري.

وأفادت لوفتهانزا، بأن رحلات مجموعتها من وإلى العاصمة الإيرانية طهران، وإلى تل أبيب في إسرائيل، ستبقى معلّقة حتى 31 يوليو "بسبب الوضع الحالي".

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة لوفتهانزا، أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل منذ مطلع مايو الماضي لأسباب أمنية.

وأضافت المجموعة، أنها لن تقوم بالتحليق فوق أجواء جميع الدول المذكورة "حتى إشعار آخر".

ويسري قرار تعليق الرحلات على جميع شركات الطيران التابعة للمجموعة، بما في ذلك: لوفتهانزا، وسويس إير، وبروكسل إيرلاينز، وأوستريان، ويورووينجز، وإيتا، و"لوفتهانزا كارجو".

وقررت شركة "سويس إير" السويسرية التابعة للوفتهانزا، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى نهاية جدول رحلات الصيف في 25 أكتوبر المقبل، ومن وإلى بيروت حتى 31 يوليو المقبل.

بينما تعتزم شركة يورووينجز الألمانية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب أيضًا حتى 25 أكتوبر، وستوقف رحلاتها إلى بيروت حتى 11 يوليو.

وفي سياق متصل، تعتزم وزارة الخارجية الألمانية، إجلاء المواطنين الألمان العالقين في إسرائيل، والذين لا يستطيعون مغادرة البلاد بسبب إلغاء الرحلات، على متن رحلة طيران خاصة (تشارتر) عبر الأردن.