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أعلنت طهران إعادة تشغيل منظومة رادار "صوباشي" في محافظة همدان، عقب أيام من استهدافها بالغارات التي تشنها إسرائيل على إيران منذ الجمعة الماضي.

وذكر التلفزيون الإيراني، الأربعاء، أن منظومة رادار "صوباشي" أعيد تفعيلها بهدف تعزيز القدرات الدفاعية "في مجال كشف وتحديد وصد أهداف العدو في المنطقة".

وأشار التلفزيون إلى أن منظومة الرادار الجديدة تتمتع بإمكانيات تقنية متطورة في مجال الدفاع الجوي.

وأوضح أنه مع إعادة تفعيل المنظومة سيستمر المسح في المنطقة بدقة واستقرار أعلى، وسيرتفع مستوى الجاهزية العملياتية بمجال المراقبة الجوية.

ومنذ الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.​​​​​​​​​​​​​​