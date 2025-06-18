الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف عسكرية في طهران

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن سلاح الجو يهاجم أهدافًا عسكرية في العاصمة الإيرانية طهران.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء: «سلاح الجو يهاجم في هذه الأثناء أهدافًا عسكرية للنظام الإيراني في منطقة طهران».

من جانبها، نقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، عن مصدر أمني قوله إن «الجيش يهاجم أهدافًا نووية في طهران، ضمن موجة الهجمات الحالية».

واستهدفت غارات إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عدة مواقع شرق العاصمة الإيرانية طهران.

وأشار موقع «إيران إنترناشيونال»، إلى وقوع انفجار قرب محطة حكيمة شرق العاصمة الإيرانية، لافتًا إلى سماع دوي انفجارات في قلعة حسن خان.

ونقل عن وسائل إعلام إيرانية قولها إن انفجارًا وقع في مطار كرج بيام.

وتبادلت إسرائيل وإيران عشرات الهجمات منذ فجر اليوم الأربعاء، استخدمت خلالها إيران الجيل الأول من صواريخ «فتّاح» وأسفرت عن أضرار وحرائق، في حين أعلنت تل أبيب استهداف عدد من المواقع العسكرية في اليوم السادس من التصعيد العسكري.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 50 مقاتلة حربية شنت خلال الساعات الأخيرة غارات في طهران حيث سُمعت أصوات انفجارات.

وأضاف أن غاراته استهدفت موقعا لصناعة أجزاء صواريخ أرض - أرض ووسائل قتالية، كما طالت موقعا لصناعة أجهزة الطرد المركزي في طهران ضمن مساعي تدمير البرنامج النووي، بحسب وصفه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم اعتراض 3 مسيّرات أطلقت من إيران، وكان قال في ساعات الفجر الأولى إنه اعترض مسيّرة إيرانية في شمالي إسرائيل ومسيّرتين بمنطقة البحر الميت.

وشنت إسرائيل غارة على جامعة الإمام الحسين العسكرية والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني شرقي العاصمة الإيرانية طهران، دون أنباء عن وقوع إصابات.