أسامة سرايا: انتخابات الرئاسة 2024 مهمة في تاريخ مصر الحديث

أكد الكاتب الصحفي أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام الأسبق، أن أيام الانتخابات الثلاثة هي أيام مهمة في تاريخ مصر الحديث وعلينا أن نأخذ هذه الأيام بجدية تامة، مشددًا على أن هذه الانتخابات الرئاسية 2024 يترتب عليها شكل الوطن ومستقبله حتى نهاية العقد الجاري.

وأوضح "سرايا"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كلما زاد أعداد الناخبين في لجان الانتخابات يتناسب طرديًا مع قوة الرئيس القادم ووزنه النسبي بالإقليم، مؤكدًا أننا في منطقة بها تنافسات حادة ونوع من الصراعات الإقليمية الكبرى، منوهًا بأننا نحتاج أن يكون الرئيس المصري القادم قوي ومدعوم من الشعب.

وأشار إلى أن من سيصوت اليوم في الانتخابات الرئاسية يضع على رأس أولوياته الأمن وما يحدث في المنطقة، موضحًا أن الشعب المصري يدعي معنى الجمهورية واختيار قائد الجمهورية ولكن المصريين لا يحبون الانتخابات وهو ما يظهره التاريخ ولم يترسخ في ضمير المجتمع المصري قضية التنافس مع منصب رئيس الجمهورية.