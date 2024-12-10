 «سيدات سلة الأهلي» يهزم ڤيل دو داكار ويتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا - بوابة الشروق
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«سيدات سلة الأهلي» يهزم ڤيل دو داكار ويتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 10:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 10:37 م

تأهل الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي تقام بالسنغال بعد الفوز على ڤيل دو داكار السنغالي بنتيجة 61-46 في ختام دور المجموعات للبطولة.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة ماريوس ندياي، ونجح «سيدات سلة الأهلي» في التفوق على الفريق السنغالي بعد مباراة كبيرة من الطرفين.

‏‎وانتهت الفترة الأولى بتأخر «سيدات سلة الأهلي» بنتيجة 9-12 وفي الفترة الثانية نجح الفريق في التقدم بنتيجة 30-28، وواصل الفريق التقدم في الفترة الثالثة بنتيجة 45-37 وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 61-46.

وتصدر «سيدات سلة الأهلي» المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز على إم إف إم النيجيري، وفاب الكاميروني وڤيل دو داكار السنغالي.

وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: ‏دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.


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