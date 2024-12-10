مدرب يوفنتوس: مانشستر سيتي فريق مميز ولكننا مستعدون لمواجهتهم

أكد تياجو موتا، المدير الفني لنادي يوفنتوس، أهمية التركيز على فريقه خلال مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يحل ضيفًا على يوفنتوس الإيطالي في العاشرة من مساء غدٍ، الأربعاء, على ملعب يوفنتوس آرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال تياجو موتا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سنواجه فريقًا يتميز بخصائص معينة، يجب أن نكون مستعدين للدفاع بشكل جيد عندما يهاجمون، وأن نلعب بجودة عالية عندما تكون الكرة بحوزتنا».

وأضاف: «من المهم التركيز على ما يمكننا التحكم فيه، ثم التفكير في مباراة الغد، سنواجه فريقًا يحب الهجوم، لكن يمكننا أيضًا أن نخلق لهم مشاكل عندما تكون الكرة بحوزتنا، يجب أن نكون في أقصى درجات التركيز على ما علينا القيام به».

وتابع: «نحن فريق شاب يمكنه التحسن في كل جوانب اللعبة، ونحن نتطور بفضل التضامن الكبير الذي نتمتع به على أرضية الملعب، كينان يلدز مثال رائع، فلكي تلعب في فريق كبير مثل يوفنتوس، يجب أن تجمع بين العديد من الجوانب».

وأوضح: «مانشستر سيتي فاز بكل شيء في السنوات الأخيرة، ولا يسعك سوى تهنئتهم على القيمة التي أظهروها،جوارديولا مدرب رائع، ولا أقول ذلك من فراغ، بل الواقع أثبت ذلك، لقد فاز وحقق ذلك بشكل مستمر».

وأتم: «إنها مباراة في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي ناديان كبيران، يجب أن نركز على ما يجب علينا القيام به، وكل شيء آخر سيكون نسبيا. ما نقوم به على أرض الملعب سيكون الأكثر أهمية».

ويحتل مانشستر سيتي، قبل مباراة الغد، المركز السابع عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، فيما يأتي يوفنتوس في المركز التاسع عشر بنفس الرصيد من النقاط ولكن بفارق الأهداف.