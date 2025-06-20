أعلنت إسرائيل عن وصول طائرات شحن محملة بمعدات عسكرية أمريكية وألمانية، الخميس.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن وزارة الحرب الإسرائيلية، أن الشحنة تحمل معدات عسكرية لأنظمة الدفاع الإسرائيلية، بهدف تعزيز الاستمرارية العملياتية ودعم جميع احتياجات الجيش، سواء لتحقيق أهداف حربه ضد محور المقاومة الإيراني، أو من خلال تحسين الاستعداد والإمدادات.

وأضافت أن من المتوقع أن تستمر طائرات الشحن في الوصول إلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن مثل هذه الشحنات هي جزء من جهد مشترك لإدارة المشتريات الدفاعية، ووفود المشتريات في الولايات المتحدة وألمانيا.

وأفادت الصحيفة، بهبوط 14 طائرة من هذا النوع في إسرائيل منذ بدء عملية «الأسد الصاعد» يوم الجمعة الماضي، إلى جانب أكثر من 800 طائرة أخرى منذ بدء الحرب على غزة.