قال السيد بسيوني، عضو اللجنة العليا للزيوت، إن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا آمنا من جميع السلع الأساسية يكفي لمدد تتراوح بين أربعة أشهر وتصل إلى أحد عشر شهرا لبعض السلع.

ووجه خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء DMC» رسالة للمواطنين والتجار على حد سواء، قائلا: «أهيب بالمستهلكين والتجار المحترمين أنه لا داعي لتخزين أي سلعة، السلع جميعها موجودة، ويجري ضخها بالكميات التي يطلبها السوق».

وأوضح أن الوفرة تشمل السلع كافة من زيت وسكر وأرز وشاي ولحوم، مشيدا بالرؤية المستقبلية للقيادة السياسية والحكومة؛ بإنشاء المناطق اللوجستية لتجنب الدولة فترات الأزمات.

ونوه إلى «وجود استقرار كامل وثبات في الأسعار» مشيرا إلى أن قطاع صناعة الزيوت وتكريرها «لم يشهد أي زيادة في الأسعار منذ أكثر من ستة أشهر حتى الآن».