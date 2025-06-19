الجيش الإيراني يطالب بإخلاء القناة 14 الإسرائيلية تمهيدا لقصفها

أصدر الجيش الإيراني تحذيرا دعا فيه إلى إخلاء مبنى القناة 14 التلفزيونية الإسرائيلية.



ونقلت وكالتا الأنباء الإيرانيتان «مهر وفارس» بيانا يعتبر القناة «هدفا مقبلا للصواريخ الإيرانية».



من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن تل أبيب تستعد «للرد بقوة» على الهجوم الصاروخي الإيراني على مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وكشفت عن حجم الأضرار التي خلفتها الضربات الصاروخية الإيرانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن الضربة التي استهدفت مدينة حولون أدت إلى وجود مصابين، أحدهم لا يزال في حالة خطيرة، كما تم إخلاء حوالي 700 من السكان من منازلهم، مع قرار بهدم خمسة مبان تضررت بشكل بالغ.

كما أدت الضربة الصاروخية على رامات جان إلى إخلاء مئات السكان من منازلهم، إلى جانب أن المباني المتضررة تحتاج إلى الهدم الكامل.