عضو مجلس اتحاد الكرة يكشف مصير ودية مصر والسعودية

يصر مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أن منتخب مصر الأول يبحث مع نظيره السعودي لخوض المباراة الودية بين المنتخبين قبل كأس العالم.

وقال عضو اتحاد الكرة لصحيفة "الرياضية" السعودية: "كل الحلول المتعلقة بلعب المواجهة الودية بين مصر والسعودية مطروحة، والرغبة كبيرة بإذن الله للعبها أي كانت الظروف، حتى لو تغير مكانها".

وذكرت جريدة الرياضية السعودية سابقا أن المنتخب السعودي قد يواجه نظيره المصري وديا في القاهرة بدلا من قطر يوم 26 مارس الجاري في حالة استمرار الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

ويخوض الأخضر في الدوحة مباراتين وديتين أمام نظيريه المصري في 26 مارس والصربي في 30 من الشهر ذاته.