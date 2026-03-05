 محافظ الإسماعيلية يدعم لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة المصري - بوابة الشروق
محافظ الإسماعيلية يدعم لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة المصري

محمد ثابت
نشر في: الخميس 5 مارس 2026 - 12:00 ص

حرص نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، على زيارة النادي الإسماعيلي لتقديم الدعم والمساندة لفريق الكرة الأول قبل سفره إلى الإسكندرية لمواجهة النادي المصري، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وكان في استقبال المحافظ لجنة إدارة النادي برئاسة محمد رائف. وخلال الزيارة، التقى المحافظ بلاعبي الفريق الأول والجهاز الفني الجديد بقيادة خالد جلال، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرتهم على تجاوز المرحلة الحالية.

وقال المحافظ إن الإسماعيلي ليس مجرد فريق كرة قدم، بل هو أيقونة للكرة الجميلة ورمز لمحافظة بأكملها، تعاقبت الأجيال على عشقه، وأمتع الجماهير المصرية على مدار عقود، مشددًا على أن النادي قادر على تخطي الفترة الصعبة بدعم جماهيره الوفية.

كما أكد دعم المحافظة بكافة أجهزتها للنادي، ومساندته من أجل الاستمرار في الدوري الممتاز، مطالبًا اللاعبين ببذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة، ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح ورفع راية النادي من جديد.


