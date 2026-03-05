أول رحلة إجلاء ألمانية تغادر عُمان وسط صراع الشرق الأوسط

أقلعت أول رحلة إجلاء كلفت بها الحكومة الألمانية لإعادة المواطنين العالقين في الشرق الأوسط من العاصمة العمانية مسقط، وفقا لخدمة تتبع الرحلات "فلايت رادار 24".



ومن المتوقع أن تصل الطائرة التابعة لشركة لوفتهانزا، من طراز إيرباص "إيه 340 – 300"، إلى فرانكفورت عند الساعة 0723 صباحا (0623 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس، بحسب أحدث جدول للرحلة.

وجرى اختيار الركاب على متن الرحلة رقم "إل إتش 345" من قبل الحكومة الألمانية، بعدما كانوا عالقين في منطقة الخليج عقب الهجوم الأمريكي على إيران، واضطروا إلى الانتقال برا إلى مسقط.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن الفئات الأكثر ضعفا ستكون لها الأولوية، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضى والأطفال.

ولم يكن عدد الركاب العائدين إلى ألمانيا معروفا في البداية. ووفق ترتيب مقاعد لوفتهانزا، تتسع الطائرة لـ279 راكبا، غير أن أفراد الطاقم في رحلة الذهاب وأفرادا إضافيين يجب أيضا استيعابهم على متنها.

ويستغرق زمن الرحلة المعتاد بين مسقط وفرانكفورت ما بين سبع وثماني ساعات.

وهذه ليست أول رحلة تصل إلى ألمانيا منذ اندلاع الحرب، إذ وفرت شركات طيران، ولا سيما من الإمارات العربية المتحدة، رحلات فردية لمغادرة المنطقة منذ يوم الثلاثاء.