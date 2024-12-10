عبد الجليل: الأهلي قادر على التأهل لنهائي إنتركونتيننتال

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية، أن الأهلي قادر على التأهل لنهائي بطولة إنتركونتيننتال، ومواجهة ريال مدريد في البطولة القارية.

وقال عبد الجليل، في تصريحات لقناة إي تي سي: "فريق بوتافوجو، مختلف عن فريق بالميراس الذي واجه الأهلي في العام الماضي، وهو فريق قوي".

وأضاف: "أتوقع أن يفوز الأهلي في نصف نهائي انتركونتيننتال، ويتأهل لمواجهة ريال مدريد في النهائي".

وعن الصفقات.. قال:" صفقات الأهلي، يجب أن تكون على قدر طموح الفريق في كأس العالم للأندية وهل الفريق هدفه المشاركة والظهور المشرف، أم التأهل للأدوار النهائية".