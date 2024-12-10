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عبد الجليل: الأهلي قادر على التأهل لنهائي إنتركونتيننتال

الشروق
نشر في: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 2:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 2:54 ص

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية، أن الأهلي قادر على التأهل لنهائي بطولة إنتركونتيننتال، ومواجهة ريال مدريد في البطولة القارية.

وقال عبد الجليل، في تصريحات لقناة إي تي سي: "فريق بوتافوجو، مختلف عن فريق بالميراس الذي واجه الأهلي في العام الماضي، وهو فريق قوي".

وأضاف: "أتوقع أن يفوز الأهلي في نصف نهائي انتركونتيننتال، ويتأهل لمواجهة ريال مدريد في النهائي".

وعن الصفقات.. قال:" صفقات الأهلي، يجب أن تكون على قدر طموح الفريق في كأس العالم للأندية وهل الفريق هدفه المشاركة والظهور المشرف، أم التأهل للأدوار النهائية".


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