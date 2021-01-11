الصحة العالمية: كوريا الشمالية لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت كوريا الشمالية عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد أن أجرت السلطات اختبارات لـ13 ألفا و257 شخصا، وذلك وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية يوم 8 يناير الجاري.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن هذا التقرير يستند إلى بيانات تم الحصول عليها من 15 مختبرا في كوريا الشمالية قدمتها وزارة الصحة العامة في البلاد إلى منظمة الصحة العالمية.

وأوضح تقرير المنظمة أنه تم فرض قيود على السفر في كوريا الشمالية وإغلاق جميع نقاط الدخول لفترة زمنية غير محددة.

يذكر أن حكومة كوريا الشمالية تؤكد عدم اكتشاف أو تسجيل أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في البلاد، وهو ما يشكك فيه الخبراء على نطاق واسع.