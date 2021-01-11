 إندونيسيا تمدد حظر دخول الأجانب حتى 28 يناير الجاري - بوابة الشروق
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إندونيسيا تمدد حظر دخول الأجانب حتى 28 يناير الجاري

جوكو ويدودو
جوكو ويدودو
جاكرتا - د ب ا
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 9:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 9:36 ص

أعلنت سكرتارية مجلس الوزراء الإندونيسي، في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس جوكو ويدودو وافق على تمديد حظر دخول الأجانب إندونيسيا لمدة أسبوعين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحظر كان من المفترض أن ينتهى في 14 يناير الجاري ولكن تم تمديده حاليا إلى 28 من نفس الشهر.

ويشار إلى أنه جرى فرض الحظر بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وكانت إندونيسيا قد قررت تقييد حركة المواطنين من 9 حتى 25 يناير الجاري في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة جاكرتا بوست أنه ابتداء من اليوم تعود العاصمة جاكرتا لتخضع لإجراءات تباعد اجتماعي واسعة النطاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكان حاكم جاكرتا أنيس باسويدان، قد أعلن عن تطبيق هذه القيود أمس الأول السبت، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، واصفا الوضع بالمقلق.


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