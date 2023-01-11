إيران تصدر حكما نهائيا بإعدام سياسي بارز سابق بتهمة التجسس

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أصدرت إيران، حكما بالإعدام بحق سياسي بارز سابق بتهمة التجسس، حسبما أفادت تقارير إعلامية في إيران وخارجها اليوم الأربعاء.

وتم اكتشاف أن علي رضا أكبري هو أحد "أهم عملاء الاستخبارات البريطانية" ووجهت إليه تهمة الكشف عن أسرار الدولة، حسبما كتب موقع "ميزان" القضائي الإيراني، مضيفا أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا نهائي.

ولعدة أيام، ترددت شائعات في العاصمة الإيرانية طهران بشأن هوية سياسي سجين تم الكشف أنه "جاسوس كبير".

وأفادت تقارير بأن القضية تشير أيضا إلى صراع داخلي على السلطة في طهران.

وبصفته سياسيا رفيع المستوى في وزارة الدفاع الإيرانية، طور أكبري علاقة وثيقة مع سياسيين كانوا يحاولون الوساطة والمصالحة بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة، وفقاً لما ذكره موقع "أمواج ميديا" الإلكتروني، ومقره بريطانيا.