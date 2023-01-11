 الرئيس الفلبيني يتعهد بإعادة إعمار المناطق التى دمرتها الفيضانات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفلبيني يتعهد بإعادة إعمار المناطق التى دمرتها الفيضانات

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 6:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 6:45 م

تعهد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، اليوم الأربعاء، بإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات، بالإضافة إلى إرسال المساعدات للسكان المتضررين.

ونقلت شبكة "إيه بي س- سي بي إن" الفلبينية عن الرئيس ماركوس، أنه أمر سلطات الإسكان بإيجاد مناطق لإعادة تسكين المواطنين الذين دمرت منازلهم بالإضافة إلى بناء مجسمات مضادة للفيضانات كالسدود الصغيرة، وذلك خلال زيارته للمناطق المتضررة من الفيضانات بمقاطعتي "ميساميس أوكسيدنتال" و"ميساميس الشرقية".

يذكر أن 52 شخصا لقوا مصرعهم في الفلبين خلال الأيام الماضية جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة فيما تشرد مئات الآلاف من منازلهم.

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