فيلم جاءت إلي يفتتح الدورة 73 لمهرجان برلين السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي 73، اختيار فيلم الكوميديا الرومانسية الأمريكي "جاءت إليّ"She Came to Me للمخرجة وكاتبة السيناريو ريبيكا ميلر ليعرض في افتتاح دورته 73 يوم 16 فبراير المقبل بقصر البرينالة.

يقوم ببطولة الفيلم الذي يشهد عرضه العالمي الأول، بيتر دينكلاج وماريسا تومي وجوانا كوليج وبريان دي آرسي جيمس وآن هاثاواي، ويتناول حكايات عن الحب بجميع أشكاله تنسج معًا

لمجموعة ساحرة من الشخصيات تعيش في العاصمة الرومانسية الصاخبة لمدينة نيويورك.

يتتبع الفيلم ملحنًا ستيفن لاودم (بيتر دينكلاج) يعاني من توقف الابداع وغير قادر على إنهاء اوبرا كبيرة، بناءً على طلب من زوجته باتريشيا (آن هاثاواي)، التي كانت معالجته السابقة، انطلق بحثًا عن الإلهام ويعيد اكتشاف شغفه بعد توقف ليلة واحدة مليء بالمغامرات ويجد الإلهام بعد لقاء صدفة مع امرأة غير عادية؛ ما يكتشفه هو أكثر بكثير مما كان يراهن عليه أو يتخيله.

مديرا المهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان قالا: "يسعدنا أن نفتتح هذه النسخة من المهرجان بكوميديا لا تقاوم تبني على الصراعات اليومية للمجتمع الغربي. تختار الشخصيات، التي تصورتها المخرجة ريبيكا ميلر ويجسدها ممثلون رائعون، أن تتبع إلهام اللحظة بدلاً من أن تقودها إملاءات مجتمعية. يعتبر فيلم (جاءت إلي) قصيدة سحرية لحرية التعبير".

كانت المخرجة وكاتبة السيناريو ريبيكا ميلر شاركت في مهرجان برلين عام 2016 بفيلم "خطة ماجي" بقسم البانوراما، بعد عرض فيلمها "الحياة الخاصة لبيبا لي" الذي شارك في المسابقة عام 2009.