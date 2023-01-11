قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «الحالة الجوية مستقرة تمامًا على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم الأربعاء»، مشيرة إلى زيادة فترات سطوع الشمس، خلال ساعات النهار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح الأربعاء، أن السواحل الشمالية الغربية تشهد فرص أمطار خفيفة، خلال ساعات النهار، منوهة أنها تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة مع دخول فترات المساء.

ولفتت إلى أن محافظات السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري، تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية، في فترات الليل وحتى الساعات الأولى من يوم الخميس، قائلة إن الأمطار تمتد أقل حدة للمناطق الداخلية من محافظات جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، إلى استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، منوهة أنها تؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية.

وناشدت المواطنين، خاصة المسافرين على الطرق المؤدية إلى المناطق الساحلية، الحذر بشكل كبير خلال فترة تكون الشبورة، والقيادة بهدوء، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء واللوحات الإعلانية والمباني المتهالكة، مع سقوط الأمطار.

ونوهت أن نشاط الرياح على السواحل الغربية، مثير للرمال والأتربة على مطروح والسلوم اليوم الأربعاء، موضحة أن نشاط الرياح يشمل كل مناطق الجمهورية، غدًا الخميس، ويؤدي إلى مزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة.

وأوضحت أن نشاط الرياح مستمر على مدار الأسبوع المقبل، فضلًا عن استمرار سقوط الأمطار على المناطق الساحلية حتى بدايته، لافتة إلى أن تساقط الكرات الثلجية وحبات البرد مع وجود السحب الرعدية، أمر وارد مع حالات عدم الاستقرار الشديدة.



