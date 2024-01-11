3 إصابات إحداها خطيرة في قصف إسرائيلي على مقر الهيئة الصحية ببلدة حانين جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الخميس، بوقوع إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مقر الهيئة الصحية ببلدة حانين جنوب لبنان.

وأشارت الوكالة إلى أن سيارات الإسعاف نقلت من المقر المستهدف، 3 إصابات إحداها خطرة إلى مستشفيات المنطقة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من البلدات في جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات حولا، وعيترون، والخيام، وطير حرفا، والجبين، وسردا.

يأتي ذلك، فيما استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين، لبحث سبل التهدئة في الجنوب اللبناني.

وزار هوكشتاين، لبنان في السابع من شهر نوفمبر الماضي كمبعوث أمريكي؛ لبحث الوضع في الجنوب اللبناني والتصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث أوضح حينها أنه لمس من خلال محادثاته أن لبنان وإسرائيل لا يرغبان بتصعيد الوضع.

ودعا هوكشتاين، جميع الأطراف إلى احترام القرار الأممي رقم 1701 الخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وتنفيذه كاملا.