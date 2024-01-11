استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

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استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص وحدات خاصة إسرائيلية بعد حصار منزل في بلدة جبع جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، إن الشاب مجدي فشافشة -37 عاما- استشهد بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا تواجد به فشافشة الناشط في كتيبة جبع التابعة لحركة الجهاد الإسلامي وسط تبادل لإطلاق النار.

وتابعت المصادر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات كبيرة إلى داخل البلدة من عدة محاور، فيما رفض الشاب فشافشة تسليم نفسه، قبل أن يتم اغتياله.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشاب إلى مستشفى جنين الحكومي، إضافة لنقل شاب أصيب بالرصاص الحي.