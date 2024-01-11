رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: الحق يعود لصوت القاهرة في ملكية تراث أم كلثوم

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الحق يعود لشركة صوت القاهرة في ملكية تراث أم كلثوم، موضحًا أن «الشركة المالكة الوحيدة للتسجيلات الغنائية السابقة واللاحقة لكوكب الشرق».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن «الحكم الصادر عام 2020 عن المحكمة الابتدائية يثبت أحقية صوت القاهرة في كل ما سبق».

وأشار إلى أن «صوت القاهرة» تمتلك 70% من التسجيلات الغنائية وتراث أم كلثوم، بينما يمتلك الورثة 30% فقط، قائلًا إن الورثة باعوا الحقوق الخاصة بنصيبهم بنسبة 80%.

وأكمل: «صوت القاهرة تملك النسبة الغالبة والكبيرة من تراث أم كلثوم والحقوق واضحة؛ لكننا نحب المجاملات الكثيرة، الأمر الذي يتسبب نوعًا من اللغظ والتشابك».

وتجدد الصراع على ملكية حقوق تراث كوكب الشرق أم كلثوم بين شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والمنتج محسن جابر، إعلاميا إلى جانب النزاع القضائي في ساحات المحاكم، بعد دخول جمعية «المؤلفين والملحنين» كطرف في النزاع.

وأعلنت الجمعية تأييدها لملكية شركة صوت القاهرة لتراث أم كلثوم، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم مساء الجمعة، في قاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين.