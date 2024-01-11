تجديد حبس عامل قتل زوجته خنقا بسبب خلافات أسرية بالجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عامل، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته خنقًا بسبب مشكلات أسرية فيما بينهما، بمنطقة الطالبية بالجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم صاحب الـ33 عاما كانت تربطه قصة حب بالضحية البالغة من العمر 29 سنة، وحاول الزواج منها أكثر من مرة والعيش معها في بيت أهله ولكنهم رفضوا فكرة الزواج منها بسبب أنها مطلقة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم اتفق مع المجني عليها على الزواج وإجبار أهله على تقبل الوضع، وبعد فترة من الزواج أنجبت الضحية مولودا وبسبب الخوف من أهل المتهم اتفقا على العيش في شقة سكنية جديدة بمنطقة الطالبية.

وأشارت التحقيقات إلى أن الضحية حاولت مساعدة زوجها في مصروف البيت وعملت في أحد المصانع بمنطقة الطالبية، وبعد فترة أمر الزوج الضحية بعدم الذهاب إلى المصنع وأن تستقر في منزلها، لتحدث مشادة كلامية بينهما ليتطور الأمر لتشابك بالأيدي على إثرها اعتدى المتهم على زوجته بإصابات في الوجه والرقبة وقتلها خنقاً وفر هارباً.

- تحريات المباحث

تمكنت أجهزة الأمن فى الجيزة من القبض على "عامل" لاتهامه بقتل زوجته خنقا بسبب مشاجرة بينهما فى مسكنهما بمنطقة الطالبية.

وكشفت التحريات أن المتهم يدعى "أ.م"، 33 عامًا، فر هاربا بعد قتل زوجته وتوصلت المباحث إلى المتهم وتم ضبطته، واعترف بقتل الضحية "س.خ" 29 عاما بسبب خلاف بينهما تطور إلى مشاجرة وخلال إمساكه برقبتها لإبعادها عنه سقطت على الأرض ولقيت مصرعها.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان المجنى عليها، عقب انتداب الطبيب الشرعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحديد الوفاة وكيفية حدوثها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت النيابة باستدعاء أسرة الضحية والمتهم لسماع أقوالهم حول الحادث.

- بلاغ إلى القسم

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا بوجود جثة داخل شقة، وتبين من الفحص والمعاينة أن المجني عليها تُدعى "س. خ" 29 عامًا عاملة والجثة ملقاة على الأرض، وبها إصابات عبارة عن كدمات بالعينين، وسحجات بالرقبة من الجانبين، إثر تعرضها للخنق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.