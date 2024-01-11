 وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يصل مصر بعد زيارة تضامنية إلى قطاع غزة - بوابة الشروق
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وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يصل مصر بعد زيارة تضامنية إلى قطاع غزة

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 11 يناير 2024 - 7:08 م | آخر تحديث: الخميس 11 يناير 2024 - 7:08 م


عاد إلى الأراضي المصرية، قادما من قطاع غزة جيل ميشو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون السلامة والأمن، بعد زيارة تضامنية استمرت 24 ساعة.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إن الوضع في قطاع غزة صعب، مؤكدًا ضرورة إنهاء ما يحدث في غزة بأسرع وقت لمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة تسعى إلى وقف إطلاق النار وإدخال مزيد من الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة والذي يعاني أوضاعًا إنسانية صعبة.

ولفت إلى عمل الأمم المتحدة، مع جميع الأطراف لوقف الأحداث التي يشهدها قطاع غزة وسقوط ضحايا من المدنيين والنساء والأطفال وتحقيق السلام في المنطقة.

وثمن وكيل الأمم المتحدة، الجهود المصرية في احتواء الموقف في غزة وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، واستقبال المساعدات القادمة من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن مصر لها دور كبير ومحوري في المنطقة.

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