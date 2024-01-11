 ندوة توعوية لمواجهة الانحرافات السلوكية لدى الشباب بدمياط - بوابة الشروق
الخميس 11 يناير 2024 2:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ندوة توعوية لمواجهة الانحرافات السلوكية لدى الشباب بدمياط

حلمي ياسين
نشر في: الخميس 11 يناير 2024 - 1:50 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يناير 2024 - 1:50 ص

نظمت إدارة تنفيذ المشروعات «النادي الثقافي»، ندوة توعوية عن الانحرافات السلوكية لدى المجتمع المصري، في مركز شباب مدينة دمياط، وبحضور 20 عضوا من أعضاء النادي الثقافي.

وأوضحت مديرية الشباب و الرياضة بدمياط في بيان اليوم، أن الندوة تناولت مدى الانحراف السلوكي لدى الشباب، وكيفية التمسك بالعادات المصرية، والارتباط الأسري لديهم، مع التمسك بالأخلاق الحميدة.

كما تناولت الندوة العوامل التي تؤدي إلى إنحراف السلوك، ومنها الأصدقاء، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغياب الوعي الديني، وغيرها من العوامل المؤثرة، و كيفيه مواجهة السلوكيات الخاطئة وتقويمها، وكيفية الوصول للشخصية المتوازنة.

وأضاف أن الندوة تهدف إلى تعريف الشباب بدورهم في الحد من هذه السلوكيات، نحو الاتجاه الأفضل الذي يرقى بالمجتمع، و يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك