 وزير عدل جنوب أفريقيا: تضامننا مع غزة واجب.. هذا ما تعلمناه من مؤسسنا المناضل نيلسون مانديلا - بوابة الشروق
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وزير عدل جنوب أفريقيا: تضامننا مع غزة واجب.. هذا ما تعلمناه من مؤسسنا المناضل نيلسون مانديلا

لاهاي- محمد مجدي
نشر في: الخميس 11 يناير 2024 - 11:35 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يناير 2024 - 11:35 ص

ألقى وزير العدل في جنوب أفريقيا دونالد لامولا خطابا أمام محكمة العدل الدولية أعلن فيه أن تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني في غزة "واجب" على ضوء ما "تعلمناه من مؤسس دولة جنوب أفريقيا بعد الفصل العنصري نيلسون مانديلا".

وأضاف في كلمة افتتاحية لدفاع جنوب أفريقيا في دعوى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، أن إسرائيل سلطة احتلال للأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، وتمنع دخوله والخروج منه، برا وبحرا وجوا، وهو ما يعني أنها تحاصر القطاع بشكل كامل.

وذكر أن إسرائيل أظهرت أفعالا تبين نمطا منهجيا لتحقيق الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

تنعقد الجلسة اليوم في لاهاي وسط مظاهرات ومسيرات تضامنية دعت لها الجماعات المؤيدة لفلسطين للتظاهر حول قصر السلام في لاهاي لدعم جنوب أفريقيا في دعواها.

وتخصص المحكمة اليوم الأول لمدة ساعتين بداية من العاشرة صباحا -بتوقيت القاهرة- لسماع مرافعة فريق جنوب أفريقيا الذي يضم نخبة من أساتذة القانون الدولي.

وذكر الفريق في دعواه أن الحملة العسكرية الإسرائيلية فى غزة تنتهك التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.


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