صحيفة: الاتفاق السعودي يقدم عرضا مغريا إلى الزمالك لضم زيزو

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فجرت تقارير سعودية مفاجأة من العيار الثقيل، باقتراب أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك من الانتقال لصفوف الاتفاق في الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لصحيفة الميدان السعودية: فإن نادي الاتفاق تقدم بعرض رسمي لنادي الزمالك، لضم نجمه أحمد سيد "زيزو".

وواصلت الصحيفة:" أن العرض المُقدم من نادي الاتفاق لضم أحمد سيد زيزو بلغ مليونا ونصف المليون دولار.

وأشارت إلى أن المدير الفني الإنجليزي لفريق الاتفاق ستيفن جيرارد وافق على ضم اللاعب ولكن حتى الآن لم يحصل نادي الاتفاق على رد من مسؤولي الزمالك.

وتابعت إن نادي الزمالك قد يوافق على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولكن شرط تجديده لمدة 3 سنوات.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الكروي الجاري 2024-2025.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.