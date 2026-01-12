الشرع: التكامل المصري السوري أساسي لتحقيق الاستقرار

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن التكامل المصري السوري ظل طوال التاريخ شيئًا أساسيًّا من أجل استقرار المنطقة سواء اقتصاديًّا أو أمنيًّا أو استراتيجيًّا.

وأضاف خلال لقاء مع وفد من اتحاد الغرف التجارية المصرية في العاصمة السورية دمشق، الأحد، أنّ العلاقة المصرية السورية ليست ترفًا بل تمثل واجبًا ويجب أن تكون في مسارها الصحيح.

وأشار إلى أنّ سوريا تجاوزت مراحل متعددة خلال الفترة الماضية، وأصبحت مهيأة لإعادة بنائها من جديد، مؤكدا أن الخبرات السورية كبيرة لكنها تعرضت إلى أضرار بالغة خلال 15 سنة مضت.

وشدد على أن سوريا بحاجة إلى تعاون الإقليم بأكمله معها حتى تعود لبناء نفسها من جديد، موجهًا الشكر للشعب المصري على استقباله الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب.

ونوه إلى أن هذا الأمر ليس بغريب عن طباع المصريين المشهود لهم بالكرم والأخوة، مؤكدا أن مصر كانت من أكثر الأماكن التي شعر بها السوريون بالراحة.

ولفت إلى أن سوريا تجاوزت مراحل كثيرة وبخاصة بعد رفع العقوبات وهو أمر كان معقدًا بشكل كبير، موضحًا أن هناك خرابًا ودمارًا كبيرًا في سوريا لكن في نفس الوقت فإن ذلك يمثل فرصة استثمارية.

وأكد أن الشركات المصرية هي الأولى بأن تشارك في عملية إعادة الإعمار في سوريا، موضحًا أن بلاده تحرص على الاستفادة من خبرات الشركات المصرية لتمكين سوريا من مواكبة التطور الذي حدث في السنوات الماضية.

وأوضح أن مصر شهدت بدورها في السنوات العشر الأخيرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي عملية نمو وتطوير في الوضع الاقتصادي وهو ما تجلى في أعمال البنية التحتية والطاقة وغيرها.

وأفاد بأن هناك تشابهًا في الوضع بين الواقع المصري والواقع السوري، مؤكدا الحرص على الاستفادة من التجربة والخبرة التي تمتلكها مصر في السنوات الماضية.



