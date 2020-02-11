شيرين عبدالوهاب تحيى حفلا غنائيا فى مهرجان الفجيرة الدولى 24 فبراير

تحيى الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيا، 24 فبراير الحالى، على مسرح الكورنيش الرئيسى، ضمن فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٢٠ حتى ٢٨ فبراير الحالى، تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقى حاكم إمارة الفجيرة.

ومن المقرر أن تغنى شيرين خلال الحفل عددا من أشهر أغنياتها منها (حبه جنة، ونساى، والوتر الحساس، الكدابين، ضعفى، على بالى، كتير بنعشق، أنا مش مبيناله، كل ما أغنى، مشاعر وغيرها.

وكانت شيرين أحيت الشهر الماضى حفلين غنائيين الأول فى مدينة جدة، والثانى فى مدينة الكويت برفقة الفنان نبيل شعيل.

وفى سياق آخر، تستعد شيرين لغناء تتر مسلسل لبنانى جديد بطولة الفنانين نادين نسيب نجيم وقصى خولى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، وذلك للعام الثانى على التوالى بعد غنائها «يا بتفكر يا بتحس» تتر مسلسل «خمسة نص» الذى عرض رمضان الماضى، والأغنية كلمات على المولى وألحان صلاح الكردى وتوزيع جيمى حداد، وحققت أكثر من 64 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

كما تواصل شيرين حاليا تسجيل أغنيات ألبومها الجديد تمهيدا لطرحه خلال صيف العام الحالى.

جدير بالذكر أن القائمين على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفى أقيم، الإثنين الماضى، عن العديد من الفاعليات والمشاركات الفنية العربية والعروض المسرحية، بجانب عدد من الحفلات الغنائية لنجوم الطرب فى الوطن العربى؛ حيث يفتتح الفنانون محمد عبده، أحلام، وحسين الجسمى فاعليات المهرجان، والذى يخرجه الفنان السورى ماهر صليبى.

كما تستضيف الفجيرة على مدى ثمانية أيام حفلات المطربين وائل جسار، عاصى الحلانى، هند البحرينية، مصطفى حجاج، وفيصل الجاسم، والمغنية تاميلا من كوستاريكا، والسودانية ستونة، وسليمان القصار، وعبدالله بالخير، فطومة، وهزاع الضنحانى، ونانسى عجاج، جيسى، ويختتم الفاعليات فنان العرب محمد عبده.