بدء الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد أمرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجنوب سيناء

أطلقت مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، اليوم الخميس، للحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد أمرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ووالدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإشراف الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء.

وقالت الدكتور الدكتورة رحاب الجوهري مدير عام الطب البيطري، إن العدد الإجمالي للحيوانات التي جرى تحصينها اليوم خلال الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بلغ 1262 رأسًا بواقع 840 رأسًا من الأبقار و422 من الجاموس، وذلك بكافة مدن المحافظة.

وأوضحت مدير عام الطب البيطري في تصريح لها، أنه يجري تنفيذ الحملة في كافة القرى والوديان البدوية على مستوى المحافظة، لتحصين ما يقرب من 50 ألف رأس من الثروة الحيوانية، تحت إشراف الأطباء البيطريين ومعاونيهم، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.

وأكدت مدير عام الطب البيطري، على استمرار الحملة القومية في كافة مدن ووديان المحافظة، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية و المعدية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، و تطبيق جميع التعليمات للحفاظ على اللقاح من الشمس.