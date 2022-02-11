دول البلطيق تطالب بمعلومات من بيلاروس عن مناورات عسكرية مع روسيا

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تقوم دول بحر البلطيق الثلاث استونيا ولاتفيا وليتوانيا بطلب الحصول على مزيد من المعلومات من بيلاروس بشأن مناورة عسكرية مشتركة واسعة النطاق مع روسيا، وهي الثانية الآن خلال عشرة أيام.

وقالت وزارة الدفاع في لاتفيا إن الدول الثلاث أرسلت طلبا رسميا للقيادة في مينسك عبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

والدول الثلاث، التي جميعها أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لها حدود مع روسيا.

وتطالب بتقديم تفاصيل عن التدريبات بموجب الفصل الثالث لوثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتنظم الوثيقة كيفية تبادل الدول الأعضاء بالمنظمة تبادل المعلومات عن الأنشطة العسكرية لكل منها.

وتتوقع دول البلطيق الثلاث الحصول على معلومات إضافية من مينسك، منها على سبيل المثال، ما يتعلق بنوع وعدد القوات وكذلك أنظمة التسليح المشاركة، وفقا لوزارة الدفاع في لاتفيا.