القبض على عصابة تزييف العملات النقدية في مدينة نصر

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مساء اليوم، تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزييف وترويج العملات النقدية، وبحوزتهم مبالغ مالية مقلدة.



وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث بتحرير أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بلاغا، بأنه عقب قيامه بعرض هاتفه المحمول للبيع عبر إحدى مواقع التسوق الإلكتروني، تواصلت معه إحدى السيدات لشرائه مقابل مبلغ مالي، واتفقا على التقابل لإتمام عملية البيع وتحصل منها على المبلغ المالي المتفق عليه إلا أنه اكتشف في وقت لاحق أن المبلغ المالي "مزور".



ودلت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث الجيزة، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم، وأنها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية.



وعُثر بحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه ومبالغ مالية "مقلدة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتحصلهما على الأوراق المالية المُقلدة من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية، بقصد استخدامها فى ارتكاب وقائع النصب على المواطنين.



بتكثيف التحريات، أمكن تحديد موقع الأخير، وتبين أنه له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبرفقته عاطل، وبحوزتهم مبالغ مالية.



وبمواجهتهما، أقرا بتحصلهما على الأوراق المالية المقلدة المضبوطة من "عاطل"، بقصد ترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل مسكنه على مبالغ مالية مقلدة، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، وماكينة طباعة، وسكانر، و3 وحدات تخزين، و5 عبوات حبر ألوان.



وبمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تقليد وتزييف الأوراق المالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.