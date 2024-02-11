«أسياد آسيا» يتصدرون أغلفة الصحف العالمية

احتفت العديد من الصحف العالمية والعربية بتتويج منتخب قطر ببطولة كأس آسيا، للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد فوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت مساء السبت على ملعب لوسيل المونديالي.

وتصدر تتويج منتخب العنابي ببطولة كأس آسيا أغلقة الصحف القطرية، حيث عنونت صحيفة الشرق: "بهاتريك عفيف.. قطر تصنع التاريخ وتفوز بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي".

وكتب صحيفة الوطن في موقعها الالكتروني: "يستاهل الكاس من شاله.. العنابي يفوز على النشامى ويتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي"، فيما عنونت في صدر غلاف عددها الورقي: "أسياد آسيا.. منتخبنا يصنع الفرحة في ملحمة جماهيرية.. عوايد ماهي بجدايد.. والعنابي يواصل كتابة التاريخ".

كما سلطت عدد من الصحف العالمية الضوء على فوز منتخب قطر، حيث علّق موقع ذي أثلتيك البريطاني قائلًا: "قطر تحتفظ بلقب كأس آسيا بفوزها على الأردن"، فيما كتبت صحيفة إيفنينج ستاندرد البريطانية هي الأخرى: " قطر يحقق المجد"، مُضيفة: "منتخب قطر يفوز على أرضه بلقب كأس أمم آسيا، بفضل هاتريك أكرم عفيف".

وعنونت صحيفة الجارديان البريطانية: "قطر يحافظ على لقب كأس آسيا.. منتخب قطر قدّم أداءً مميزًا طوال البطولة، ليحتفظ باللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، بينما اكتفى منتخب الأردن بالوصافة في إنجاز تاريخي له".

وتابعت: "أكرم عفيف يسجل ثلاث ركلات جزاء، ليقود العنابي نحو تحقيق المجد، ويحطم أحلام الأردن الذي تأهل لأول مرة إلى المباراة النهائية في إنجاز تاريخي له".

وتصدر أكرم عفيف المشهد العالمي بقوة، وذلك بفضل تسجيله ثلاثة أهداف في مرمى "النشامى" من علامة الجزاء، وهو ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقريرها، إذ كتبت "ثلاث ركلات جزاء سجلها عفيف ليمنح منتخب قطر بقيادة تينتين ماركيز (لوبيز) اللقب الثاني في كأس آسيا".

وعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "منتخب قطر بقيادة تينتين ماركيز بطلاً لكأس آسيا بفضل عفيف الذي سجل ثلاث ركلات جزاء"، كما سارت صحيفة "آس" على خطى بقية الصحف الإسبانية، لتحتفي بإنجاز المدرب لوبيز، وكتبت "قطر بطلة لآسيا.. نجح منتخب قطر مع الإسباني تينتين ماركيز في الحفاظ على لقب الأفضل في آسيا بقيادة أكرم عفيف، عقب فوزه على منتخب الأردن في المباراة النهائية".

أما الصحف الفرنسية فهي الأخرى تفاعلت مع إنجاز رفاق القائد حسن الهيدوس، وفي مقدمتها صحيفة "ليكيب" الشهيرة التي كتبت: "منتخب قطر يفوز بلقب كأس آسيا من جديد! أكرم عفيف سجل هاتريك من علامة جزاء"، فيما ركز موقع أونز مونديال على احتفال أكرم عفيف بأهدافه في المباراة.

كما تفاعلت الصحف الآسيوية مع تتويج منتخب قطر باللقب القاري، إذ جاء في عنوان تقرير صحيفة "يوميوري" اليابانية "قطر تحرز لقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي بفوزها على الأردن، وعفيف سجل هاتريك"، كما قال موقع "كهيل ناو" الهندي من جانبه "قطر التي لا تقهر، نجحت في الدفاع عن لقب كأس آسيا وتتوج للمرة الثانية".

وأيضاً، سلّط موقع "هانكوك" الكوري الجنوبي الضوء على نيل منتخب قطر للقب كأس آسيا، وجاء في التقرير "بفضل هاتريك أكرم عفيف، قطر تهزم الأردن 3-1 في النهائي وتتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي".

من جهته، أشادت الصحف الأردنية بمنتخب بلادها، وذلك رغم خسارته في نهائي كأس أمم آسيا أمام قطر بهدف مقابل ثلاثة، حيث عنونت صحيفة الرأي: "النشامى.. على خد القارة شامة"، مؤكدةً أن المنتخب فرض شخصيته على البطولة بشكل عام، وأن الهزيمة أمام قطر لا تقلل من المجهود الكبير الذي بذله الفريق ومدربه المغربي حسين عموتة.

وقالت صحيفة "الدستور" إن المنتخب الأردني أصبح وصيفا لأمم آسيا بعد الخسارة أمام قطر، لكنها أشادت بما اعتبرته انجازا تاريخيا للكرة الأردنية، حيث لم يسبق للمنتخب أن وصل إلى ما هو بعد من دور الثمانية.

وركزت صحيفة الغد على المدرب المغربي حسين عموتة، حيث أوضحت أن الجماهير القطرية هتفت باسمه عقب اللقاء، كما أبرزت تصريحاته التي تحدث فيها عن عدم حسم مستقبله بالبقاء مع الفريق من عدمه في الفترة المقبلة.

وأمام قرابة 86 ألف متفرج، جاءت أهداف عفيف الذي اختير أفضل لاعب، وحصل على لقب هداف البطولة، في الدقائق 22، 73، 90+5 من ثلاث ركلات جزاء، في حين سجل يزن النعيمات في الدقيقة 67 هدف الأردن.

وسلّم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد القائد حسن الهيدوس الكأس، بعد أن ألبسه البشت القطري، على غرار ما فعل على المسرح عينه في نهائي مونديال 2022 مع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي الذي أحرز اللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وبات منتخب قطر خامس دولة تنجح في الاحتفاظ بلقبها بعد كوريا الجنوبية (1956، 1960)، وإيران (1968، 1972، 1976)، والسعودية (1984، 1988) واليابان (2000، 2004).