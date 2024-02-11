ميدو: حسام حسن قادر على تكرار ما فعله حسن شحاتة والجوهري

أكد أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك السابق، أن حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، قادر على إعادة هيبة الفراعنة، ووضع قواعد يسير عليها الجميع، مشيرا إلى قدرة حسام على تكرار إنجاز الركراكي وحسن شحاتة.

قال ميدو عبر برنامج «الكابتن» على قناة «دي إم سي»:" أطالب بتكرار ما حدث مع الركراكي مدرب المغرب مع حسام حسن".

أضاف ميدو:" الركراكي لم يكن مدربا كبيرا قبل قيادة الوداد، لكن الاتحاد المغربي اقتنع بقدراته، وأصبح مدربا يمثل مشروع دولة، والجميع يدعمه".

أشار ميدو:" حسام حسن قادر على تكرار ما فعله حسن شحاتة ومحمود الجوهري، بفرض الانضباط على الجميع، وأتمنى أن يحظى بنفس الدعم الذي يناله الركراكي حاليا".

أوضح:" يجب على حسام حسن مراجعة بعض الأخطاء التي كان يقع فيها مثل الاندفاع، وأطالبه بالجلوس مع المدرب جوزيه مورينيو الذي يجيد التعامل مع الأجيال الجديدة".

أتم ميدو، انتهاء أي خلاف بين حسام حسن ومحمد صلاح قائد منتخب مصر، مع أول معسكر للفراعنة، موضحا أن حسام حسن سيعقد جلسة مع صلاح.