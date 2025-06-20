الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفي علاقتها بقرار الحرب على إيران

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، الخميس، إن الأدلة التي جمعتها الوكالة بشأن البرنامج النووي الإيراني "يصعب أن تُشكّل أساساً لأي عمل عسكري".

وأضاف جروسي، في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية: "العمل العسكري، أياً كان مصدره، هو قرار سياسي لا علاقة له بما نقوله نحن".

وبعد أن شنت إسرائيل أولى ضرباتها على إيران، أشارت إلى تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية يذكر أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من الدول الأخرى التي لا تمتلك برامج أسلحة نووية، وذلك في انتهاك لالتزاماتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي.

لكن جروسي قال إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود "برنامج ممنهج في إيران لإنتاج سلاح نووي".

وعند سؤاله عما إذا كان قلقاً من احتمال شن ضربة أميركيةغ على منشأة فوردو، أجاب جروسي: "الدبلوماسية هي السبيل للمضي قدماً".

وأضاف: "يمكن هدم المباني لكن لا يمكن تدمير المعرفة التقنية".

وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلية إنها اغتالت تسعة علماء نوويين إيرانيين. وقد أقرت إيران بمقتل عدد من العلماء النوويين في الهجوم الإسرائيلي، من دون تحديد العدد.