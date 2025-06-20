زيلينسكي: هناك حاجة لعمل دولي ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى عمل دولي مشترك ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

قال زيلينسكي في كييف يوم الخميس، خلال خطابه الليلي عبر الفيديو:"روسيا تحاول الآن إنقاذ برنامج إيران النووي – لا توجد طريقة أخرى لتفسير الإشارات العلنية والأنشطة غير العلنية".

وأضاف أنه كلما تعرض أحد شركاء روسيا لضغوط، تحاول موسكو التدخل. ويجب منع انضمام روسيا إلى الدول المتحالفة معها.

وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا يمكنها ضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية في إيران، حليفة روسيا، لتجنب التسلح النووي المخيف.

وقال زيلينسكي:"عندما تقتل الطائرات المسيرة الإيرانية من طراز شاهد - التي تم تحديثها بشكل كبير الآن - والصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية - التي تم تحديثها أيضا - شعبنا في أوكرانيا، فهذه علامة واضحة على أن التضامن العالمي والضغط العالمي ليسا كافيين".

وتابع "يجب أن نشدد العقوبات بشكل كبير".

ووضع زيلينسكي يوم الخميس الزهور عند المبنى السكني المدمر في كييف حيث قتل، قبل يومين، 23 شخصاً جراء ضربة صاروخية روسية. وفي المجمل، فقد حوالي 30 شخصا حياتهم في الغارات الجوية على كييف ومدن أخرى.

وقال زيلينسكي:"هذا إرهاب متعمد، كما ينفذه الجيش الروسي تحت قيادة بوتين في كل مكان".