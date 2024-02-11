تحطم مروحية سياحية في كاليفورنيا ومصير ركابها الستة لا يزال مجهولا

تحطمت مروحية سياحية بالقرب من حدود ولاية كاليفورنيا مع ولاية نيفادا الأمريكيتين في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد أيام فقط من تحطم مروحية تقل خمسة من أفراد مشاة البحرية الأمريكية في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو في بيان لشبكة إن بي سي نيوز إنه حتى بعد ظهر يوم السبت، لم يتم العثور على أي من الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية يوم الجمعة. ولم تحدد السلطات عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، لكن تم الإبلاغ عن وجود ستة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن المروحية تحطمت حوالي الساعة 10 مساء، بالقرب من مدينة نيبتون، الواقعة على أطراف محمية صحراء موهافي، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من اختفاء مروحية تقل خمسة من مشاة البحرية أثناء عودتها من دورة تدريبية في قاعدة ميرامار الجوية لقوات مشاة البحرية في سان دييجو إلى قاعدة كريتش الجوية، شمال غرب لاس فيجاس.

وعثرت السلطات المدنية على المروحية يوم الأربعاء في باين فالي، وهي منطقة جبلية تبعد حوالي 48 كيلومترا شرق قاعدة سان دييجو. وتم إعلان وفاة جميع الجنود منذ ذلك الحين.