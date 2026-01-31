 نصر إبراهيم: الزمالك لا يقف على أي لاعب - بوابة الشروق
السبت 31 يناير 2026 12:00 ص القاهرة
نصر إبراهيم: الزمالك لا يقف على أي لاعب

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 30 يناير 2026 - 11:31 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يناير 2026 - 11:31 م

 

أكد نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، أن الاعتماد على أبناء النادي يمنح الفريق قوة ضاربة، مشددا على أن الناشئين الذين يشاركون في الفريق الأول مميزين.

 

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يمتلك لاعبين مميزين في قطاع الناشئين والإعتماد على الناشئين يحتاج لجرأة كبيرة من الجهاز الفني وفؤجئت بالمستوى المميز الذي ظهر عليه أحمد خضري ومحمد إبراهيم".

 

وأضاف: "ثبات التشكيل أمر مهم للغاية والجهاز الفني يعمل في ظروف صعبة ومباراة بتروجت منحت الفريق ثقة كبيرة قبل المباراة المرتقبة أمام المصري".

 

وأوضح: "الزمالك لا يقف على أي لاعب والإلتزام والروح سر الاستقرار في الوقت الحالي".


