محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات طنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال اجتماعه مع رؤساء حي أول وثان ومركز طنطا ومدير مديرية الإسكان لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات طنطا، حرصه على متابعة العمل في جميع المشروعات من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني؛ لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي ونسب المشروعات الجاري تنفيذها وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وناقش موقف (طريق محلة مرحوم، وطريق ترعة المعامل، ومحور ام القرى، وكورنيش الغفران، وترعة الشيتي، وشارع قطيني، ومشروع محطة البيض، ومصنع تدوير دفره، ومستشفى طنطا العام، ومستشفى الأورام، وتطوير المجمع الطبي، وتوسعة كبري سكة المحلة وكوبري قحافة، وعمارات العجيزي، والأوقاف، ومدخل طريق المحلة، ومرفق النقل الجديد، وشارع النحاس، وشارع الجلاء).

وأكد تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.