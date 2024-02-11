صندوق النقد الدولي: انخفاض نشاط الشحن في البحر الأحمر بنسبة 50% بسبب الحرب في غزة

انخفض الشحن في البحر الأحمر بنسبة ٥٠٪، بسبب التوتر الجيوسياسي والحرب في غزة، وفق كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي.

وقالت جورجيفا في الجلسة الافتتاحية للمنتدى المالي العربي، المنعقد في دبي، إن الحرب في غزة دمرت ٨٠٪ من الأنشطة الاقتصادية في غزة وانتشرت لباقي أنحاء المناطق الفلسطينية، وإذا لم يكن هناك حل سياسي، سيستمر هذا الخطر.

وأعلنت عن الاستعداد لتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي 2.9%، للعام الجاري، وهي أفضل من الماضي، واقل من المتوقع، بسبب الحرب في غزة.