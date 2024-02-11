آمنة لتجار سوق الجملة: دوركم مهم في توفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، لتجار سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، إن أسواق الجملة لها دور مهم في جميع المحافظات لتوافر السلع والمواد الغذائية والأساسية والخضروات والفاكهة واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة وإحداث توازن في الأسعار بما يضمن بيع الخضروات والفاكهة لدي تجار التجزئة بسعر مناسب للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة، يرافقه المحافظ، اللواء أحمد راشد، وذلك في إطار الاستعدادات لإستقبال شهر رمضان المعظم والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع الأساسية من الخضروات والفاكهة والاطمئنان علي جودة المعروضات.

وبدأت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة بتفقد منافذ التجزئة للخضروات والفاكهة بالسوق والمقامة علي مساحة ٧٠٠ م٢ ويضم علي ١٨ باكية للخضروات والفاكهة للبيع بالتجزئة بسعر الجملة لتحفيز المواطنين علي شراء احتياجاتهم من السوق.

بالإضافة إلى تفقد منفذ بيع ياميش رمضان الذي يقام علي مساحة ١٢٠ م ويضم على عدد ٢ باكية، بجانب تفقد منافذ بيع السلع الأساسية الأخرى بأسعار مناسبة داخل السوق لتلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالمواطنين من الأرز والزيت والسكر والألبان وغيرها.

وحرص الوزير والمحافظ، خلال جولتهما في سوق الجملة بمدينة أكتوبر علي لقاء عدد من كبار تجار الخضار والفاكهة بالسوق، حيث استعرضا معهم آليات ضبط الأسعار فى السوق لبيع الخضروات والفاكهة بما يحقق مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له وعدم المغالاة في الأسعار والوقوف بجانب المواطنين نظراً للظروف الاقتصادية الحالية.

ومن جانبهم، أكد تجار سوق الجملة على دعم جهود الحكومة الحالية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخفض الأسعار والسيطرة عليها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ووجه وزير التنمية المحلية، بدراسة توفير منافذ لبيع الأسماك واللحوم أسوة ببعض أسواق الجملة الأخري بعدد من المحافظات.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المنافذ الجديدة تأتي في إطار توسع المحافظة في إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض ، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وذلك كمرحلة أولى.

وأكد، أنه تم الاتفاق مع تجار سوق الجملة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تقرر إعفاء المواطنين من سداد اي رسوم لدخول سوق الجملة والحصول علي احتياجاتهم في اطار التسهيلات التي تقدمها محافظة الجيزة لمواطنيها.

وأشار المحافظ، إلى أن جاري تجهيز عدداً من المعارض السلعية (أهلا رمضان) تغطي كافه قطاعات المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة؛ بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأكد محافظ الجيزة، علي تفعيل الدور الرقابي وقيام الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملاتها على مدار اليوم؛ للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين.

جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور عصام شعت مساعد الوزير للمحليات واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة، وابراهيم الشهابي، وهند عبدالحليم، نائبي المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام ومحمد نور، السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعلي عبد الصادق، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة بالسادس من أكتوبر، وهالة غريب، مدير مديرية التموين وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.