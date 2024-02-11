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بريطانيا: إلغاء مغادرة حاملة طائرات للمشاركة في مناورات كبرى للناتو

د ب أ
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 10:08 م | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 10:08 م

قررت بريطانيا إلغاء مغادرة حاملة الطائرات "اتش ام اس برينس أوف ويلز" التابعة للبحرية الملكية في اللحظة الأخيرة، قبل إبحارها لتحل محل سفينة شقيقة اضطرت إلى إلغاء نشرها.

وكان من المتوقع أن ترحل السفينة الرئيسية في الأسطول "إتش أم إس كوين إليزابيث" من قاعدة بورتسموث البحرية يوم 4 فبراير الجاري لقيادة أكبر مناورات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ الحرب الباردة، بمشاركة أكثر من 40 سفينة، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

غير أنه تم إلغاء إبحار السفينة الحربية التي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه استرليني (3.9 مليار دولار) بعد العثور على "مشكلة" في الفحوصات النهائية في مروحة الجانب الأيمن من السفينة.

ومنذ الإعلان عن إلغاء مغادرة السفينة، عمل الطاقم والعاملون في القاعدة من أجل إعداد السفينة "اتش ام اس برينس اوف ويلز" لتحل محل شقيقتها في مناورات الناتو التي تحمل اسم "المدافع الصامد" والتي ستجري قبالة سواحل النرويج، قبل أن يتم أيضا إلغاء مغادرتها.


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