عائلات الأسرى الاسرائيليين يتقدمون بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد قيادات حماس

يعتزم "منتدى عائلات الأسرى والمفقودين الاسرائيليين"، الذي يمثل العائلات التي احتجزت حماس أحباء لهم في قطاع غزة خلال الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، تقديم شكوى رسمية ضد قادة حركة المقاومة الإسلامية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاحد.

وعلمت الصحيفة الإسرائيلية يوم أمس السبت، أنه من المقرر أن يغادر نحو 100 من ممثلي العائلات، إلى جانب محامين إسرائيليين ودوليين، إلى هولندا يوم الأربعاء المقبل، للتقدم رسميا بشكوى، يعمل عليها القسم القانوني التابع لمنتدى عائلات الرهائن منذ أربعة أشهر.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه من المتوقع أن يتجمع آلاف اليهود من أنحاء هولندا في لاهاي لدعم تلك العائلات، موضحة أن الاتهامات المقدمة تتضمن الخطف والإخفاء القسري والعنف الجنسي والتعذيب وغيرها من الاتهامات الاخرى.

وتهدف الشكوى إلى إصدار أوامر اعتقال ضد قادة حماس؛ لزيادة الضغط من أجل إطلاق سراح الأسرى.

ولطالما تظاهر الآلاف في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة للضغط على الحكومة لبذل المزيد من الجهود؛ لضمان إطلاق سراح الأشخاص الذين أخذتهم حماس من إسرائيل.

كما اتهم المتظاهرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعطاء الأولوية لبقائه السياسي على مصير المحتجزين.

وفي الوقت نفسه، يهدد أعضاء ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف بتفكيك الائتلاف الحاكم إذا قدم رئيس الوزراء تنازلات لحماس كجزء من صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.