سجل مُقلق للزمالك أمام فاركو

يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية ضد فاركو في الجولة الـ13 من الدوري الممتاز، والتي تقام في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاستمرار في صراع الصدارة، والتي يتأخر فيها عن المتصدر بيراميدز بفارق 4 أهداف.

ويحمل تاريخ مواجهات الفريقين، نتائج مُقلقة بالنسبة للزمالك، الذي سقط أكثر من مرة في فخ النتيجة السلبية ضد الفريق حديث العهد بالدوري.

وتقابل الفريقان 8 مرات من قبل، فاز خلالها الزمالك في 3 مرات مقابل 3 تعادلات وخسر الأبيض مرتين.

وكانت أول مواجهة بينهما قد شهرت خسارة للزمالك بهدفين دون رد، على مستوى كأس رابطة الأندية، ثم تعادلا في الدور الأول للدوري موسم 2022-2023، وجاء الفوز الأول للأبيض في الدور الثاني لنفس الموسم وبهدف وحيد.

فشل الزمالك في تحقيق الفوز خلال آخر مواجهة جمعت الفريقين بالدوري الموسم الماضي، حيث تعادلا بهدف لكل فريق، حيث تقدم أحمد مصطفى "زيزو" من ركلة جزاء، وبمثلها تعادل شكري نجيب.

ويعد السوداني سيف تيري لاعب فاركو هو هداف مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف يليه برصيد هدفين كل من زيزو ومصطفى شلبي وشكري نجيب.