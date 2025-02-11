عاهل الأردن: العرب سيقدمون ردا على خطة ترامب بشأن غزة

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، أن العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وبسؤاله قبيل اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض بشأن وجود أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون، قال الملك عبدالله: "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي"، وفقا لوكالة رويترز.

وردا على استقبال فلسطينيين، أجاب العاهل الأردني: "يجب أن نضع بالاعتبار كيفية تنفيذ ذلك بما يخدم مصلحة الجميع".

وأشار إلى أنه يجب أن ننتظر لنرى خطة من ‎مصر.

وأوضح العاهل الأردني أن بلاده ستستقبل ألفي طفل فلسطيني من المرضى.

من جهته، قال ترامب إن الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل، مضيفاً: "سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تطوير غزة الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة، كما نفي أنه سيقوم شخصيا بمشاريع تنمية في غزة.

كما صرح ترامب بأنه "يجب على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين بحلول السبت المقبل".