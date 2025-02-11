الاحتلال يجبر 3 آلاف فلسطيني على النزوح من مخيم الفارعة

تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم الفارعة في محافظة طوباس، وسط تدمير للبنية التحتية، ونزوح للسكان.

وقال عضو اللجنة الشعبية في مخيم الفارعة نافز جوابرة، لوكالة «معا» الفلسطينية، إن قوات الاحتلال أجبرت أكثر من 3000 مواطن على النزوح من منازلهم، تحت تهديد السلاح، نحو المناطق المجاورة للمخيم.

وأشار إلى أن «قوات الاحتلال تعمدت تدمير البنية التحتية في المخيم ومحيطه، ودمرت عددًا من المنازل، وفجرت منازل أخرى داخل المخيم».

ولا تزال آليات الاحتلال تتواجد في المنطقة الجنوبية من المخيم، مع انسحابها جزئيا من بقية المناطق.