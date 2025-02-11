قاضية أمريكية تأمر بإعادة رئيس مكتب المستشار الخاص المُقال إلى منصبه

أصدرت قاضية أمريكية يوم الإثنين أمرا بإعادة رئيس الوكالة الاتحادية المعنية بحماية المبلغين عن المخالفات إلى منصبه، والذي أقاله الرئيس دونالد ترامب، وذلك لحين استمرار المعركة القضائية بشأن إقالته.

وجاء قرار القاضية الاتحادية آمي بيرمان جاكسون بعد ساعات من رفع هامبتون ديلينجر دعوى قضائية ضد الرئيس الجمهوري بسبب إقالته من منصبه كرئيس لمكتب المستشار الخاص، المسؤول عن حماية الموظفين الاتحاديين من الإجراءات غير القانونية، بما في ذلك الانتقام بسبب الإبلاغ عن المخالفات.

وأكدت القاضية أن ديلينجر يجب أن يُسمح له بالاستمرار في منصبه كمستشار خاص حتى منتصف ليل الخميس المقبل، بينما تنظر المحكمة في طلبه لإصدار أمر قضائي مؤقت لإبقائه في المنصب.

وأضافت أن إدارة ترامب لا يمكنها حرمانه من الوصول إلى موارد ومعدات المكتب، أو الاعتراف بسلطة أي شخص آخر كمستشار خاص.