ألمانيا: إصابة 12 شخصا إثر تصادم قطار مع شاحنة قرب هامبورج

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أصيب 12 شخصا عندما اصطدم قطار سريع بشاحنة خارج مدينة هامبورج بشمالى ألمانيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حسبما قالت إدارة الإطفاء.

وقال متحدث إن شخصا واحدا أصيب بجروح تهدد حياته وتم نقله إلى المستشفى.

وأضاف أن راكبا آخر أصيب بجروح خطيرة بينما أصيب 10 أشخاص بجروح طفيفة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث إن الشرطة تستعد لإخراج بقية الركاب البالغ عددهم 269 راكبا من القطار.

وذكرت الشرطة الاتحادية أن نحو 300 راكب كانوا على متن القطار الذي كان متجها إلى مدينة بريمن في شمال غربى ألمانيا عندما اصطدم بالشاحنة عند تقاطع طريق في منطقة رونيبرج في الضواحي الجنوبية لهامبورج.





