النائبة هالة أبو السعد: بيان 3 يوليو أعاد بناء مؤسسات الدولة ورسم ملامح الجمهورية الجديدة

قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إن بيان 3 يوليو 2013، كان رسالة للعالم بأن لهذا الوطن قوة تحميه، قوة تتحطم عليها أية محاولات خبيثة تستهدف أمن واستقرار البلاد، تلك القوة تتجسد في وحدة واصطفاف الشعب المصري وتماسكه وتلاحمه مع القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة وانحياز الجيش لإرادة الشعب الذي وقف سدا منيعا أمام جماعة الإخوان الإرهابية.



وأكدت أبو السعد في بيان لها، أن هذا اليوم الذي شهد لحظة حاسمة في تاريخ الوطن، حيث استجابة القوات المسلحة لنداء الشعب وإنقاذ الدولة من جماعة الإخوان المحظورة وممارساتها الشيطانية وترويعها للآمنين في محاولة للسيطرة على مقاليد الأمور وتحقيق أهدافها الخبيثة التي تخدم أجندات خارجية تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وإضعاف قوتها كما سقطت دول مجاورة.

وأوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه مع إزاحة الظلام الذي كاد أن يعصف بالدولة ومؤسساتها ويودي بالشعب والوطن إلى الهلاك، وتمكن مؤسسات الدولة من استعادة مكانتها وقوتها واستعادة الشعب لأمنه واستقراره، فقد رسم 3 يوليو ملامح دولة جديدة بخارطة طريق ترفع شعار المستقبل أولا.

وتابعت: لقد وضعت ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو رؤية استراتيجية وطنية جديدة أسست لجمهورية جديدة برؤية تنموية شاملة قائمة على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتقوية ركائزها، ولم يقتصر الأمر على الإصلاح الداخلي، بل امتد ليشمل ترميم العلاقات الخارجية وتقديم حلول جذرية لتحسين جودة الخدمات للمواطنين، وتعزيز جهود تنمية شاملة للبنية التحتية، شملت مواجهة العشوائيات، ودفع عجلة التنمية الصناعية، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، والسير نحو تحقيق التقدم والازدهار.