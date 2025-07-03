قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق الخميس.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بوتين قوله: "سأتحدث مع الرئيس الأمريكي اليوم".

وتأتي هذه المكالمة في الوقت الذي قررت فيه إدارة الرئيس الأمريكي وقف بعض شحنات الأسلحة المقررة لمساعدة كييف في حربها ضد روسيا، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وتحرز روسيا تقدما على خط المواجهة منذ أكثر من عام معززة تفوقها أمام القوات الأوكرانية المُرهَقة والأقل عددا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط نائب القائد العام للبحرية، والقائد السابق للواء مشاة البحرية 155 التابع لأسطول المحيط الهادئ، اللواء ميخائيل جودكوف، في مقاطعة كورسك الحدودية مع أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

وأضافت الوزارة الروسية، في بيان، أن اللواء جودكوف، لقي حتفه أثناء أداء مهمة قتالية في منطقة حدودية بإقليم كورسك في غرب البلاد.

وكان حاكم منطقة بريمورسكي، أوليج كوزيمياكو، قال إن الجنرال الروسي لقي حتفه، قائلاً: "جودكوف كان مقاتلاً شجاعاً، لم يكف عن زيارة مواقع ضباط المشاة البحرية حتى بعد توليه منصب نائب القائد العام للبحرية الروسية".

وكان جودكوف مسؤولاً عن عمليات مشاة البحرية الروسية في الحرب ضد أوكرانيا.